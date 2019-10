Carambola d’auto in via Pianodardine: una persona è grave

Ancora un grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri ad Avellino dove un anziano alla guida della sua auto ha provocato il ferimento una persona. E’ accaduto in via Pianodardine.

L’anziano ha perso improvvisamente il controllo della sua autovettura per cause in via di accertamento da parte della Polizia Municipale, finendo la sua corsa contro un’altra auto in sosta il cui proprietario – posizionato accanto – è stato investito in pieno. Le sue condizioni sono apparse subito gravi tant’è che si è reso necessario il trasporto in ospedale contraddistinto dal codice rosso.

La vittima ha riportato un trauma cranico ed è stata operata d’urgenza in nottata. I medici non hanno sciolto la prognosi. Per l’anziano che ha provocato l’impatto, che ha subito prestato soccorso alla vittima, è scattata la denuncia per lesioni personali gravissime.