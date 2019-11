Carabinieri forestali, controlli a tappeto in alcuni supermercati irpini: sequestri e denunce

Controlli ad ampio raggio dei carabinieri della Stazione Forestale di Avellino in vari supermercati. Ad Atripalda, riscontrata l’irregolare commercializzazione di una tipologia di borsa termica in plastica riutilizzabile per il trasporto di alimenti: non rispondente ai requisiti di legge. Per tale fatto veniva redatta sanzione amministrativa a carico di due persone che, a diverso titolo ed in obbligazione solidale fra loro, mettevano in commercio presso il supermercato in parola borse (termiche) riutilizzabili per il trasporto di merci in plastica tradizionale, che presentavano “maniglia esterna” senza apposizione e/o indicazione degli elementi identificativi chiari del produttore dell’imballaggio nonché delle diciture idonee ad attestare il possesso degli spessori e degli altri requisiti di legge. Alla luce di quanto accertato, i militari procedevano al sequestro amministrativo di 170 shoppers, pari a 5,5 chili della predetta tipologia di imballaggio.

I controlli venivano estesi ad altri supermercati della provincia, della medesima catena. All’esito delle verifiche:

presso il supermercato di San Martino Valle Caudina, i Carabinieri della Stazione Forestale di Cervinara ponevano sotto sequestro amministrativo 8 buste non conformi ed elevavano sanzione amministrativa pari ad euro 5.000,00 a carico del responsabile punto vendita.

Presso i supermercati di Mercogliano, di Mirabella Eclano e di Mugnano del Cardinale gli imballaggi della stessa tipologia (182 buste complessive) risultavano depositati all’interno dei rispettivi magazzini e non commercializzati al momento del controllo per intervenuta comunicazione straordinaria interna dell’ufficio commerciale che disponeva alla catena della Campania l’immediato accantonamento della merce presso il magazzino/deposito con apposizione di cartello indicante “merce non destinata alla vendita”.