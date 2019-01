Provincia Carabinieri di Montella: Mario Vietri è il nuovo comandante della Compagnia 15 gennaio 2019

Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Montella ha un nuovo Comandante. È il sottotenente Mario Vietri che lascia il Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino.

Di origini montoresi, sposato e padre di tre figli, il curriculum del S.Tenente Vietri evidenzia notevoli capacità maturate nel corso della sua carriera, nella lotta alla criminalità organizzata e comune. Per lui si tratta di un ritorno in Irpinia avendo comandato, con il grado di Maresciallo Aiutante s. U.P.S., prima la Stazione di Quindici e successivamente quella di Monteforte Irpino.

Quindi, dopo la decennale significativa esperienza in un vasto territorio come quello della Compagnia di Mercato San Severino, dove ha condotto numerose operazioni, VIETRI torna nella sua provincia che conosce molto bene: un fattore che rappresenta una garanzia per la continuità dell’eccellente operato effettuato in passato, non solo per operazioni di sicurezza pubblica, controlli contro furti e rapine e lotta allo spaccio di stupefacenti ma anche per operazioni delicate e complesse.

Tra le varie benemerenze di cui è insignito ricordiamo la “Medaglia d’Oro al Valor Civile”, onorifica ricompensa per l’opera e l’impegno prestati in Quindici a seguito del noto movimento franoso del 5.5.1998, quella di Cavaliere O.M.R.I., conferitagli dal Presidente della Repubblica il 27 dicembre 2005 e la Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare.