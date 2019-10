Attualità Caposele, il sindaco dal viceministro Cancellieri: la soddisfazione di Pallini (M5S) 29 ottobre 2019

Di seguito la nota di Maria Pallini (M5S):

E’ solo con l’impegno costante che si possono superare le difficoltà quando si presentano sul nostro cammino. Da portavoce del MoVimento 5 Stelle, insieme a tutti i miei colleghi, continuerò a lavorare sodo per il bene dei cittadini e per dare risposte ai territori.

Per questo sono soddisfatta dell’incontro che si è svolto oggi tra il Comune di Caposele, in provincia di Avellino, e il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Giancarlo Cancelleri. E’ da tempo che il sindaco Lorenzo Melillo, insieme a i suoi concittadini, chiede un giusto ristoro dopo la realizzazione della Galleria Pavoncelli Bis e questa mattina, accompagnato da alcuni tecnici comunali, ha rappresentato al viceministro Cancelleri la necessità di ottenere il ripristino dell’arteria viaria principale del paese, rovinata dai lavori di costruzione dell’opera, attraverso il

finanziamento di alcuni progetti già presentati dalla stessa amministrazione.

L’incontro, che si è svolto in un clima di grande cordialità, è stato molto proficuo tant’è che verrà predisposto a stretto giro un tavolo tecnico per definire tempi ed le azioni da porre in essere nell’interesse dei cittadini di Caposele. Ringrazio il viceministro Cancelleri per la collaborazione e la disponibilità e il sindaco Melillo per il bel lavoro che sta svolgendo per il bene della sua comunità. Il confronto, la vicinanza e la risoluzione dei problemi rappresentano la migliore risposta che la buona politica deve essere in grado di dare oggi. Avanti così!