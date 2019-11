Provincia Caposele, la matassa protagonista ai Mercatini di Natale 21 novembre 2019

Si svolgerà a partire dal 30 novembre, l’ottava edizione del Mercatino di Natale di Caposele, con la relativa

cerimonia di accensione dell’abete più alto d’Europa. Tra i tanti stand dislocati su tutto il corso del piccolo

comune irpino, non potevano certo mancare i tre PAT (prodotti agricoli tradizionali), orgoglio e vanto di

ogni caposelese.

Di cosa si tratta? Le matasse, come indica il nome, sono la tipica pasta fatta a mano di

semola di grano duro e farina 00, impastate con acqua, lavorate a lungo ed allungate a formare un

lunghissimo filamento continuo, senza nessuna interruzione. Si lavora fino a che il filo non si è ridotto a

pochi millimetri di diametro e si rotola sulle mani come si farebbe con una matassa di lana (da qui il nome)

.. ma mica è finita qui? A questo punto si mette in gioco tutta l’esperienza delle massaie che con entrambe

le mani eseguiranno un lavoro di “spremitura”, aiutandosi con farina di mais, affinché non si attacchi tutto,

e “sbattitura”, in questo modo la pasta, continua ad assottigliarsi, acquisendo anche quella rugosità che

accoglierà ottimamente il condimento; spesso ceci e peperoni cruschi, sfitti in olio aromatizzato. Se il

procedimento vi è sembrato complicato o difficile, niente paura! 2 sono le soluzioni: Venite a provarle

presso i nostri stand, oppure cimentatevi a realizzarle da voi, presso il “Laboratorio”, dove le bravissime

signore sapranno indicarvi il giusto procedimento.

Gli Amaretti, sono i tipici dolcetti della tradizione caposelese. Solo tre ingredienti per una deliziosa bontà:

nocciole locali, tostate e macinate grossolanamente, zucchero e uova. Semplicità e gusto esclusivi a portata

di tutti che potrete degustare presso il nostro stand!

Il “muffletto” è un pane tipico, anch’esso simbolo della tradizione contadina. Il semplice impasto di farina

con aggiunta di patate schiacciate, sale ed acqua. Le pagnotte molto morbide, dal sapore delicato e dal

profumo unico, vanno consumate freschissime, quasi appena sfornate e farcite a seconda la propria

fantasia, ma, se possiamo darvi un consiglio, provatele con frittate o con la mortadella: non saprete più

farne a meno!

La tradizione della cucina povera dei nostri nonni, giunta fino ai nostri giorni e presentata ed offerta per

essere apprezzata anche agli ospiti del Mercatino di Natale il 30 novembre e 1 dicembre.