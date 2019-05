Avellino Calcio Caos prevendita: in arrivo altri tagliandi ad Avellino 10 maggio 2019

di Claudio De Vito – E’ atteso nel primo pomeriggio il via libera alla vendita di una nuova scorta di tagliandi per lo spareggio Avellino-Lanusei. La Questura di Rieti si è riunita per far fronte all’ulteriore richiesta di biglietti della Calcio Avellino che ieri ha registrato nel giro di un paio d’ore il sold-out relativo al primo invio di tremila.

Maggiore sarà l’afflusso, più imponente dovrà essere inevitabilmente il servizio di sicurezza con un numero di forze dell’ordine adeguato e da integrare al precedente stabilito.

In arrivo dovrebbero esserci altri mille biglietti di tribuna ed almeno cinquecento di curva. Ma intanto è il caos con almeno duemila tifosi a bocca asciutta dal tardo pomeriggio di ieri davanti alle rivendite e sul circuito online. Non tutti riusciranno a sostenere i lupi nei novanta minuti che valgono un’intera stagione. I canali per acquistare i tagliandi saranno sempre gli stessi. Da questa mattina è già ressa alle ricevitorie alla disperata ricerca di un posto al “Manlio Scopigno”.