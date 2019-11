Provincia Canzoni e allegria, lo showman Nico Meoli allieta i pazienti dell’Hospice di Solofra 26 novembre 2019

Momenti di dolcezza, di speranza e di gioia comune, tutto accompagnato da magie musicali

e canore. Nico Meoli, l’affermato showman irpino, ha voluto ancora una volta incontrare i

pazienti del Pain Control Center Hospice di Solofra per trascorrere con loro un pomeriggio in

allegria.

Un grande artista dal grande cuore, che sì è esibito gratuitamente in una performance

intensa e avvincente, interpretando con eccezionale maestria le canzoni storiche del

repertorio napoletano, nazionale e internazionale.

Meoli, nel corso dell’esibizione, ha felicemente coinvolto anche gli ospiti dell’Hospice e i loro

familiari, i medici dell’Asl Avellino e tutto il personale della Casa di Cura Sant’Anna e della

Cooperativa Lavoro per la Salute, gli organismi che gestiscono i servizi del centro

residenziale per le cure palliative e la terapia del dolore dell’azienda sanitaria irpina e che

hanno promosso l’iniziativa con lo scopo di creare lieti e piacevoli momenti di condivisione e

di aggregazione e di promuovere il benessere dei degenti e dei propri familiari.

Nico Meoli, come sempre, è riuscito con la sua bravura artistica e la sua generosità d’animo

a offrire una splendida occasione di divertimento e di armonia a chi sta vivendo in prima

persona la dura esperienza della malattia, e a lui va il più affettuoso e sincero

ringraziamento da parte di tutti gli operatori dell’Hospice di Solofra.