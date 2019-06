Cronaca Cantiere prende fuoco a Baiano: indagini in corso 19 giugno 2019

Divampato un incendio all’interno di un cantiere edile per la costruzione di appartamenti. E’ successo questa notte a Baiano, in via Borsellino.

Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco e hanno interessato un container adibito a deposito e ufficio.

Per accertare le cause dell’incendio sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano.