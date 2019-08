Avellino Calcio Cantiere Avellino: una dozzina di calciatori alle visite mediche 3 agosto 2019

di Claudio De Vito – Visite mediche stamani al Partenio-Lombardi per l’Avellino finalmente ai nastri di partenza.

Presenti alcuni ex Juniores, i tre 2000 Parisi, Carbonelli e Pecorella, Fallou Njie difensore gambiano ‘99 arrivato dal Genoa e Walter Zullo le cui condizioni saranno valutate in vista di un eventuale tesseramento.

In tutto una dozzina di elementi finora a disposizione di Ignoffo. Per l’allenamento pomeridiano delle 17.30 – porte aperte per i tifosi in Terminio – è previsto l’arrivo di altri quattro elementi.

Il direttore sportivo Salvatore Di Somma è al lavoro per gli accordi definitivi con Santiago Morero. Per Alessandro Di Paolantonio invece manca ancora l’intesa. Discorso in piedi anche per il ritorno di Angelo D’Angelo, ma per l’ex capitano si andrà per le lunghe.