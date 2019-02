Avellino Cronaca In Evidenza Canile lager abusivo in immobile di azienda pubblica di Avellino, scatta una denuncia 21 febbraio 2019

Canile lager abusivo in immobile di azienda pubblica di Avellino, scatta la denuncia. Questa mattina, operazione dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno, su input della Prefettura. L’attività è stata effettuata con i colleghi della Stazione Carabinieri di Avellino ed i Vigili del Fuoco ed a personale del Servizio Veterinario dell’Asl. I luoghi ispezionati erano in pessime condizioni igienico sanitarie per la presenza diffusa di deiezioni animali solide e liquide, rinvenute sia all’esterno che all’interno dei box.

Le recinzioni metalliche, dove erano custoditi gli animali, erano attinte da ruggine ed in alcuni punti vi erano dei puntoni pericolosi per i cani, alcuni dei quali presentavano evidenti segni di pratiche chirurghe “di tipo cruento”.

Nel corso del controllo, in un’area scoperta è stata rinvenuta anche una carcassa di cane. Come detto, nei confronti del gestore è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, perché ritenuto responsabile dei reati di “Invasione di terreni” nonché “Maltrattamento e abbandono di animali”.

Gli undici cani, appartenenti a varie razze e taglie (meticci, pastore e pastore belga) sono stati sottoposti a sequestro ed affidati ad una ditta specializzata mentre la carcassa sarà oggetto di approfondimenti finalizzati a stabilire le cause della morte.