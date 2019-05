Cronaca Cane da tartufo abbandonato a Bagnoli: denunciato 25enne 30 maggio 2019

Denunciato dai Carabinieri di Bagnoli un 25enne per il reato di abbandono di animali. L’attività d’indagine svolta dai Carabinieri ha preso spunto dalla segnalazione da parte di una persona del posto che, dopo aver rinvenuto il bracco pointer (razza di cane molto apprezzata dai cercatori di tartufo) disorientato ed impaurito in agro del Comune di Bagnoli Irpino, non ha esitava a informare la locale Polizia Municipale, accettando di buon grado di tenerlo. Ora l’animale domestico è in buona salute.

Grazie ai dati contenuti nel microchip si è risaliti al proprietario del cane, residente in provincia di Latina, il quale qualche anno fa l’aveva affidato ad una persona di Napoli, prima che venisse consegnato in stato temporaneo al 25enne che, evidentemente, non ha provveduto alle necessarie cure.

A carico di quest’ultimo è quindi scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino ai sensi dell’articolo 727 del Codice Penale, ed ora rischia la pena dell’arresto fino a un anno e l’ammenda fino a 10mila euro.