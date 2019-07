Avellino Campus universitario all’ex Moscati, Avellino Rinasce: “Lì ci può andare solo l’Asl” 31 luglio 2019

Si riporta la nota di “Avellino Rinasce”.

Abbiamo appreso dai mezzi di stampa e TV dell’intenzione del nuovo Sindaco di destinare l’ex-Moscati a campus universitario, e che il Comune avrebbe già preso contatti con la Regione Campania per entrare in possesso del plesso, ottemperando lo scambio con i suoli su cui in parte è costruita la Cittadella Ospedaliera.

Ci permettiamo di informare il Sindaco che

1) Lo stabile è di proprietà dell’A.O. Moscati e non della Regione: se davvero ha avviato i contatti lo ha fatto con il proprietario sbagliato

2) Esiste un vincolo di utilizzo a scopo ospedaliero PERPETUO sullo stabile storico

3) Esiste un vincolo dell’intera area a vocazione SANITARIA

4) Un diverso utilizzo comporterebbe almeno la duplicazione di quanto necessario alla sua riqualificazione. A tal proposito ricordiamo che occorrono circa 8 milioni all’edificio storico volendolo riutilizzare per la sua naturale vocazione

5) Non si capisce come un Comune in predissesto possa accollarsi una operazione così onerosa

6) Procedere attraverso un eventuale Bando Europeo significherebbe allungare oltre modo i tempi di riutilizzo. Restiamo in attesa di essere ricevuti: al momento ci è stato riferito che i preparativi per i festeggiamenti di Ferragosto impedivano a Festa di occuparsi d’altro.

Siamo fiduciosi che ci riceva presto, insieme ai commercianti della zona: discorrendo sarà possibile trovare una soluzione ragionevole che metta d’accordo tutti. Come ad esempio trasferirci l’ASL di Avellino.