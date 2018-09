Magazine Campus Academy raddoppia le sedi ed amplia l’offerta formativa 13 settembre 2018

Abbiamo intervistato il dottor Biagio Amato, fondatore e direttore di Campus Academy, il quale ci ha esposto le ragioni che lo hanno spinto ad erigere un’attività di tale importanza, illustrandoci i punti di forza della sua scuola ed il segreto del suo successo.

Come nasce questo progetto?

“Dalla mia esperienza maturata di oltre dieci anni in qualità di direttore di Istituti paritari nell’ambito dei diplomi di scuola superiore , ho deciso nel 2013, di aprire ad Avellino un nuovo modello che fosse adeguato a scardinare un sistema formativo un po’ ingessato e fosse disponibile a confrontarsi e adeguarsi alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più complesso e articolato, aiutando gli individui a valorizzare il proprio talento e le proprie abilità per intraprendere una progressione di carriera”, ma ,soprattutto volto a sfatare i falsi pregiudizi sulle prassi didattiche dei centri di formazione professionale

Quali sono i punti di forza della vostra struttura?

“Sicuramente l’ampia offerta formativa, rivolta a tutte le esigenze di studenti di ogni età. La Campus Academy ha ottenuto diversi accreditamenti negli ultimi anni, offrendo, in tal modo, la possibilità di conseguire certificazioni riconosciute a livello nazionale ed internazionale. Opera in ambito dell’Università in quanto è E-learning Center Point dall’ Università Telematica Pegaso e permette l’iscrizione a 10 corso di laurea, offrendo la possibilità di scegliere corsi triennali ( Ingegneria Civile, Economia Aziendale, Scienze dell’Educazione e della Formazione , Scienze Motorie e Scienze Turistiche) magistrali a ciclo unico come Giurisprudenza ed anche corsi di laurea magistrali biennali ( Scienze Economiche, Ingegneria della Sicurezza, Scienze Pedagogiche e Management dello Sport e dell’Attività Motoria) e concede anche l’occasione di conseguire Master e corsi di perfezionamento. Ci occupiamo poi, dell’orientamento post-diploma e l’ammissione all’università ai corsi a numero programmato, nello specifico, la Campus Academy èpartner esclusivo di Aphatest per garantire una preparazione mirata al test di ammissione ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Fisioterapia. Non mancano, all’interno del nostro istituto, corsi finalizzati all’insegnamento delle lingue straniere, a tal fine siamo accreditati anche con Enti certificatori internazionali per il rilascio delle certificazioni linguistiche di livello: A1; A2; B1; B2; C1; C2. Il corpo docente è costituito da madrelingua e da esperti del settore, laureati e qualificati nella specifica disciplina di insegnamento. Abbiamo intrapreso una solida collaborazione con le scuole pubbliche del nostro territorio per la diffusione della cultura digitale. Un altro servizio offerto dalla Campus Academy è il servizio doposcuola, rivolto agli studenti dalle scuole elementari fino alle superiori, che hanno bisogno di essere seguiti nello svolgimento quotidiano dei compiti assegnati o hanno necessità di spiegazioni e approfondimenti degli argomenti trattati nelle ore di lezione rendendo più facile l’apprendimento . Ed infine, ci occupiamo anche del recupero di anni scolastici per ragazzi ed adulti, dalla scuola media inferiore a quella superiore e per tutti gli indirizzi di studio. É possibile, infatti, conseguire il diploma, recuperare anni scolastici persi e recuperare materie.

”Dottor Biagio Amato da dove nasce l’idea di raddoppiare le sedi della sua scuola?

‘’L’idea è quella di creare un ambiente confortevole e accogliente, dotato delle piú avanzate tecnologie didattiche, al fine di ottimizzare lo svolgimento dei corsi e delle attivitá didattiche. La nuova struttura di Avellino in Piazza Solimena n°5, è infatti, dotata di aule luminose, uffici direzionali, laboratori linguistici e multimediali e di un’aula conferenze capace di accogliere fino a 50 persone. Tutti gli impianti sono conformi alle normative vigenti in materia di edilizia scolastica.

’’Quali sono i suoi progetti per il futuro?‘’

Stiamo lavorando sodo per migliorare sempre più la qualità dei nostri servizi ed ampliare ancor di più la nostra offerta formativa, a tal riguardo abbiamo intrapreso l’iter di accreditamento con l’UniversitasMecatorum , Ateneo Telematico del Sistema delle Camere di Commercio con l’obiettivo di strutturare una offerta formativa indirizzata ad un target principale di “persone già occupate” che vogliano conseguire un titolo accademico “frequentando” i corsi on line, a partire dall’anno accademico 2018-2019 sono istituiti nuovi corsi di laurea quali : Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Scienze e Tecniche Psicologiche, Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni ed infine Scienze Giuridiche , infine ma non per ultimo, un altro importante progetto a cui ci stiamo dedicando è il riconoscimento Regionale per l’erogazione di corsi professionali.’’

Quale crede che sia il segreto del suo successo, dottor Amato?“

Il nostro successo è sicuramente il risultato dell’esperienza e del duro lavoro svolto dame e da tutto il team che collabora alla buona riuscita di questa attivitá, ed anche e soprattutto grazie alle importanti partnership con le organizzazioni più rappresentative dei settori di riferimento. Inoltre la nostra filosofia trova i suoi punti di forza nella cura costante dell’utenza e nel monitoraggio continuo del grado di soddisfacimento della clientela. Ma, soprattutto, personalmente credo che la carta vincente sia la passione per quello che si fa. È questo il vero motore del lavoro , per usare una citazione del filosofo Seneca “ La volontà non si impara !!”.

Per informazioni :

sede amministrativa : Avellino, Via Generale Cascino angolo Piazza Libertà

sede didattica : Avellino, Piazza Solimena N° 5

numero verde : 800586987

Whatsapp : 3930249898

Mail :direzione@campusacademy.it

Web :www.campusacademy.it