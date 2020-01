Campo Genova cambia nome, già deciso quello nuovo: il 1° febbraio al via il mercato

Alpi – Il nuovo nome di Campo Genova c’è. Il sindaco Festa lo annuncerà nei prossimi giorni, probabilmente quando firmerà l’ordinanza di localizzazione temponarea del mercato bisettimanale. “Firmerò a giorni – annuncia -. Con lo spostamento temporaneo del mercato, cambieremo anche il nome. Campo Genova ci porta ai tempi del post terremoto, quindi un periodo passato. Inoltre, l’idea del Campo non combacia con quello che vorremo diventi, in futuro, lo spazio posto alle spalle della Curva Nord dello stadio”.

Il sindaco si dice fiducioso per quanto riguarda la data del 1° febbraio, giorno in cui dovrebbe tenersi per la prima volta il mercato bisettimanale a Campo Genova. “Sabato 1° febbraio è l’obiettivo che ci siamo posti, gli uffici stanno facendo un ottimo lavoro, anche io mi reco quotidianamente sul posto per verificare di persona. Siamo molto fiduciosi”.

Una volta firmata l’ordinanza, l’amministrazione comunale di Avellino effettuerà un ulteriore passaggio. “Convocheremo – dice il primo cittadino – tutti i commercianti ambulanti che si sono messi in regola con i pagamenti ed assegneremo i posteggi”.

Ma, come si sa, gli ambulanti sono sul piede di guerra. La loro speranza è di ritornare nel piazzale dello Stadio. In 102, come riporta “Il Mattino”, hanno firmato il ricorso per impugnare l’ordinanza del Comune che ha stoppato le vendite nel Piazzale degli Irpini. Il ricorso al Tar di Salerno è stato depositato via posta elettronica.