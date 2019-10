Sport Sport Minori Campionato nazionale di scherma, ottimi risultati per la Polisportiva Podjgym Avellino 28 ottobre 2019

Ottimi risultati a San Severo (FG) per il campionato nazionale di scherma cadetti sciabola maschile e femminile per la polisportiva Podjgym Avellino.

Sabato 26 ottobre, per la sciabola femminile, in gara Francesca Festa che ha esordito nella categoria cadetti classificandosi all’ 87 posto.

Ottima prestazione per Claudia Montefusco del liceo sportivo di Avellino in gara per cs Salerno e classificata al 27 posto.

Domenica 27 ottobre: in gara Domenico Russo che supera i gironi aggiudicandosi due assalti importanti che gli hanno permesso di mettersi in mostra per la partecipazione alla prova del circuito Europeo Cadetti che si disputerà a Instabul Turchia il 9 e 10 novembre, dove sarà l’unico Italiano a rappresentare i colori azzurri.