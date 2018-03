Attualità Regione Campania Al via la Consulta Nazionale per l’inserimento dei disabili, per le Regioni scelta l’assessore Palmeri 20 marzo 2018

Completata la composizione della Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’11 aprile è in calendario la seduta di insediamento. In rappresentanza di tutte le Regioni è stata designata l’Assessore della Campania, al Lavoro e alle Risorse Umane, Sonia Palmeri.

L’obiettivo della Consulta è, in linea generale, quello di elaborare piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi assunzionali attualmente previsti dalla legge 68/99, proporre alle amministrazione pubbliche iniziative innovative, finalizzare alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili, promuovendo adeguamenti strutturali per una migliore accoglienza lavorativa.

“La Regione Campania – dichiara l’assessore Sonia Palmeri – rappresenterà al meglio tutte le regioni d’Italia, mettendo a disposizione il bagaglio di esperienze e di buone prassi adottate in questi due anni di governo regionale, adottando una modalità di azione sinergica con gli uffici provinciali del collocamento mirato, le rappresentanze delle associazioni dei disabili, l’Ispettorato nazionale del lavoro”.

“Ci faremo promotori di specifiche iniziative e proposte concrete per migliorare la legislazione in materia. Pezzo dopo pezzo riusciremo a realizzare un mercato del lavoro equo, efficiente ed inclusivo”, conclude l’assessore regionale.