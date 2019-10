Attualità Campania e Irpinia all’ONU: Mike Pilla porta Montaguto al Palazzo di Vetro 28 ottobre 2019

L’Irpinia, e Montaguto, al quartier generale dell’ONU, il leggendario Palazzo di Vetro. Qualche giorno fa, Michele “Mike J.” Pilla, giornalista e scrittore originario di Montaguto, ha avuto l’onore di essere ospite della Sede dell’Assemblea generale e del Segretariato delle Nazioni Unite a New York.

Pilla, che si trova negli Stati Uniti in questi giorni per la promozione del romanzo “Goodbye Irpinia”, edito da Bibliotheka Edizioni e ambientato proprio tra Montaguto, New York e Toronto, è stato ospite di Stefano Vaccara, direttore de “La Voce di New York”, uno dei più importanti giornali italiani in America. “La Voce di New York” ha un ufficio di corrispondenza proprio all’interno del celebre Palazzo di Vetro, sito tra la First Avenue e la 46 Street.

Il direttore Vaccara ha dunque accompagnato Mike Pilla in visita ai luoghi più significativi del palazzo, lungo i bellissimi corridoi e all’interno delle due sale principali: la General Assembly Hall e la Security Council Chamber, la Camera del Consiglio di Sicurezza.

Mike Pilla ha approfittato per portare con sé una copia del romanzo “Goodbye Irpinia”, che mostra in queste foto scattate proprio all’interno del Palazzo di Vetro, che dunque ha ospitato Montaguto, l’Irpinia e la Campania.

«È stata una splendida emozione percorrere i corridoi circondati di meravigliose opere d’arte e, soprattutto, poter accedere alle due sale più importanti della sede, che ospitano meeting e riunioni così delicate per le sorti del mondo. E, naturalmente, l’emozione più grande è stata poter portare con me un po’ di Irpinia e di Montaguto, sia qui all’Onu che negli Stati Uniti.»

Con Stefano Vacccara, Mike Pilla ha parlato del romanzo e della sua promozione negli States ma anche del suo lavoro per gli italiani all’estero con Patrimonio Italiano Tv: il giornale “La Voce di New York”, infatti, è tra i più importanti mezzi di informazioni al mondo per gli expat.

Da New York, Pilla si sposterà a Filadelfia, dove presenterà “Goodbye Irpinia” presso l’History of Italian Immigration Museum il 30 ottobre – evento organizzato dall’Associazione Filitalia International – e poi a Boston, dove sarà ospite del festival letterario italiano “IDEA Boston” venerdì 1 novembre.