Campania Felix, l'ingegner Cosimo Bocchetti sarà il Team Manager 11 agosto 2019

Entra a far parte della famiglia di Campania Felix per ricoprire il ruolo di Team Manager, Cosimo Bocchetti, da anni nel mondo del calcio con esperienze sia nei settori giovanili sia in squadre dilettantistiche.

Si aggiunge e completa, con un altro alto profilo sportivo, l’organigramma della società del Presidente, Rispoli, dopo le ufficializzazioni del Direttore generale Orefice, del direttore sportivo, Luca Porta e del segretario organizzativo, Andrea Ilardi. Resta ancora qualche piccolo tassello e la piramide organizzativa del Campania Felix sarà pronta per affrontare la stagione, oramai alle porte.

Il sodalizio agro aversano ha accolto da poco l’ing. Bocchetti che assisterà le compagini della Prima Squadra. “Ho sposato immediatamente il progetto proposto dal Direttore Generale Luigi Orefice e dal Ds Luca Porta – commenta Bocchetti – Sono davvero contento della chiamata ricevuta. La mia ultima esperienza in ordine di tempo è stata quella con le rappresentative e le società calcistiche campane. Un bel periodo culminato con la valorizzazione di ragazzi e col salto nei professionisti.

Per motivi professionali ho deciso di stare al latere del mondo del calcio. Ora voglio ricominciare con entusiasmo qui a Campania Felix. Condivido a pieno la politica gestionale portata avanti dalla società e in particolare dal mister Miserini. La valorizzazione dei giovani diventa oggi uno strumento fondamentale, soprattutto in un periodo dominato dalla crisi economica che colpisce anche il mondo del calcio”.