“Camminata” contro il tumore al seno, ci sarà anche il De Amicis-Masi: “L’istituto sarà illuminato di rosa”

Alpi – Anche il “De Amicis-Masi” di Atripalda parteciperà alla sesta edizione della “Camminata Rosa”, l’evento organizzato per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione contro il tumore al seno. La manifestazione – promossa dal dottore Carlo Iannace e dalle Amdos di Avellino, Ariano Irpino, Mercogliano, Forino, Montoro, Alta Irpinia, e Amos Solofra, Grottaminarda e Paternopoli – si terrà domenica 15 settembre, con partenza alle 9 da viale San Modestino, a Mercogliano, ed arrivo alle 12 al Corso di Avellino.

In quel lungo “fiume rosa” che attraverserà Mercogliano ed Avellino, ci saranno anche i rappresentanti dell’Istituto Comprensivo di via Roma. “E’ un dovere morale di tutti prendere parte ad un evento così importante”, ha sottolineato questa mattina la dirigente scolastica Amalia Carbone. La quale ha svelato che, d’accordo con l’amministrazione comunale, si è deciso che la scuola, per l’occasione, sarà illuminata di rosa. E’ una delle tante iniziative che ha in mente la nuova dirigente del “De Amicis-Masi”.

“L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile – che è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu – sarà il nostro faro e sarà inserita nel nostro documento di programmazione. Le disastrose condizioni nelle quali si trova il nostro continente rappresentano un’emergenza da non tralasciare. Dobbiamo educare le giovani generazioni. E lo faremo, ad esempio, cone eventi plastic free ed eventi in cui si inculchi la cultura del riciclo e del rispetto per l’ambiente”.