Cronaca Camion di pomodori in fiamme: terminate le operazioni dei vigili del fuoco 27 agosto 2019

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del semirimorchio carico di pomodori andato a fuoco nella serata di ieri sono continuate per tutta la notte fino alle 6.30 di questa mattina. Il mezzo aveva preso fuoco sull’autostrada A16, Napoli-Canosa, nel territorio del comune di Vallata, in direzione Canosa con non pochi disagi per la circolazione.

L’autista, diretto con il pesante automezzo in Puglia, accortosi della fuoriuscita di fumo dal semirimorchio, aveva fatto appena in tempo a sganciare la motrice e metterla in salvo. Sul posto erano giunte le squadre dei distaccamenti dei vigili del fuoco di Bisaccia e Grottaminarda, supportate da due autobotti provenienti dalla sede centrale.