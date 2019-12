Cronaca Primo Piano Camion in fiamme sull’A16: disagi fra Benevento e Avellino Est 4 dicembre 2019

Paura e disagi questa mattina sull’autostrada A16 Napoli-Canosa: a partire dalle 17.30 è stato chiuso temporaneamente il tratto tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli, al chilometro 62+700, per consentire le operazioni di spegnimento su un mezzo pesante in fiamme che trasportava concime. Poco prima delle 9 la riapertura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Traffico bloccato con una coda fino ad un chilometro in direzione Napoli. Per gli utenti che da Canosa viaggiano in direzione Napoli si è consigliato di uscire a Benevento, proseguire lungo la SS7 Via Nazionale delle Puglie Pratola Serra in direzione Avellino e rientrare in A16 ad Avellino est.

foto di repertorio