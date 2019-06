Camilleri ricoverato per arresto cardiaco: è gravissimo

Lo scrittore Andrea Camilleri è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santo Spirito di Roma. Camilleri è stato trasportato nel nosocomio romano stamani per un arresto cardiaco ed è in gravi condizioni.

Autore bestseller, 93 anni, il padre del commissario Montalbano si stava preparando per essere per la prima volta alle antiche Terme di Caracalla, il 15 luglio, con lo spettacolo che racconta la sua Autodifesa di Caino. Propri in questi giorni è uscito il suo ultimo libro ‘Il cuoco dell’Alcyon’, sempre con la casa editrice Sellerio.