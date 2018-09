Camera di Commercio caos, Confimpreditori fa un passo indietro e attacca

“Pur essendo una delle associazioni più rappresentative in termine di iscritti della provincia di Avellino, come risuta dai dati ufficiali Inps, la Confimprenditori di Avellino ha deciso ancora una volta di ritirare la partecipazione al rinnovo della Camera di Commercio Irpinia Sannio”.

Continua il dividere il decreto della Regione Campania sulla composizione della nuova Camera di Commercio Irpinia Sannio. “Le vicende di questi anni e di questi ultumi giorni ci stanno dando per l’ennesima volta ragione. Ora partono i ricorsi, poi sarà la volta dei contro-ricorsi”, afferma il presidente provinciale Gerardo Santoli.

“I rappresentanti di categoria litigano per un posto in più o in meno in Camera di Commercio non rendendosi conto che i problemi dei commercianti, degli artigiani e dei piccoli imprenditori della provincia sono altri. E’ proprio questo atteggiamento che fa allontanare gli imprenditori dal mondo delle associazioni”.

“Dovremmo egoisticamente essere contenti perché questo teatrino non fa altro che aumentare il numero dei nostri iscritti. In realtà non possiamo però segnalare che per ridare un ruolo e una dignità alla Camera di Commercio bisognerebbe semplicemente permettere alle aziende di votare e scegliere i propri rappresentanti in seno al consiglio che ovviamente non può essere composto di 33 membri che è un numero spropositato (magari ne bastano 7)”.

“Sappiamo che questo non avverrà mai- conclude Santoli- perchè vuol dire togliere l’unico privilegio rimasto ad alcune associazioni di categoria che spesso vivono di luce riflessa, di numeri gonfiati ad arte, di gettoni di presenza o di bandi a cui partecipare.”