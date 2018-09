Attualità Primo Piano Cambio alla Guardia di Finanza, arriva il comandante Troise 13 settembre 2018

“Cambio della guardia” al Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza del

Capoluogo Irpino. Il nuovo Comandante è il Tenente Colonnello Giorgio Troise, proveniente dal Nucleo Speciale

Anticorruzione di Roma.

L’Ufficiale, dopo aver frequentato il 95° Corso dell’Accademia del Corpo, nel corso della sua carriera ha comandato i Reparti territoriali di Bardonecchia (TO) e Terracina (LT), ha prestato servizio presso il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.), l’U.C.I.S. (Ufficio Centrale interforze per la Sicurezza personale) del Ministero dell’Interno ed il Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo Polizia Tributaria di Napoli, articolazione deputata, tra l’altro, all’esecuzione delle indagini delegate dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania.

Il Tenente Colonnello Gennaro Garzella lascia l’Irpinia per andare ad assumere la guida del Gruppo Tutela Finanza Pubblica del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Modena, articolazione che svolge attività di verifica e di contrasto agli illeciti nel comparto della spesa pubblica sull’intera provincia emiliana.

L’Ufficiale, ex Allievo del 205° Corso della Scuola Militare “Nunziatella” e del 96° Corso dell’Accademia, ha retto in precedenza la Tenenza di Bormio (SO) e l’allora Compagnia di Nocera Superiore (SA) e comandato articolazioni operanti nel settore della polizia giudiziaria e delle verifiche fiscali dei Nuclei di Polizia Tributaria di Roma e Napoli, ove ha anche svolto l’incarico di Capo Sezione Operazioni.