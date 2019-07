Attualità Primo Piano Cambio al vertice nelle scuole irpine: dal Colletta al Mancini, i nomi dei nuovi dirigenti scolastici 16 luglio 2019

Cambio al vertice dei due più prestigiosi istituti scolastici del capoluogo. A seguito della mobilità regionale, sia il Liceo Scientifico “P. S. Mancini” che il Liceo Classico “P. Colletta” di Avellino saranno guidati da due nuovi dirigenti scolastici.

L’attuale dirigente del Colletta, Paola Gianfelice, passerà proprio al Mancini, scuola in cui è stata docente per anni e nella quale ora dovrà affrontare in primis l’emergenza aule, dopo i problemi di agibilità della sede storica presso via De Conciliis. A prendere il posto della Gianfelice alla guida del Liceo Classico avellinese, ci sarà Annamaria Labruna, dirigente proveniente dall’istituto comprensivo Perna-Dante.

Ma le novità non finiscono qui, sono diversi i cambi al vertice nelle scuole di Avellino e provincia: all’istituto comprensivo San Tommaso-Tedesco arriva Carmela Satalino, proveniente dall’istituto don Lorenzo Milani di Manocalzati, mentre Attilio Lieto approda alla guida dell’istituto Perna-Dante in sostituzione della dirigente Labruna.

Il cambio dirigenziale riguarda anche numerosi istituti della provincia, a cominciare da Forino dove la dirigente dell’istituto Tentindo, Angela Paletta, passa all’istituto comprensivo Botto Picella. Trasferimenti anche per Alessandra D’Agostino che dall’istituto superiore Fermi di Vallata arriva all’istituto comprensivo Guarini di Mirabella, mentre la dirigente della scuola media Solimena di Avellino, Amalia Carbone, dirigerà l’istituto comprensivo De Amicis-Masi di Atripalda.

Cambi al vertice anche per l’istituto superiore Fermi di Vallata, dove arriva Rita Silvana Solimine, proveniente dall’istituto comprensivo De Sanctis, Gerardo Vespucci proveniente dall’istituto comprensivo De Sanctis di Caposele approda al Vanvitelli di Lioni, Catia Capasso dall’istituto superiore di Grottaminarda andrà a guidare l’istituto superiore Aeclanum di Mirabella.

All’istituto superiore Ruggero II di Ariano, rimasto senza dirigenza dopo il pensionamento dello storico preside Francesco Caloia, approda Teresa De Vito lasciando il Caetani di Cisterna di Latina

In attesa delle nuove nomine dei dirigenti scolastici, restano ancora in sospeso diverse scuole della provincia, come l’istituto comprensivo di Lauro, l’istituto superiore Vallo Lauro Baianese, l’istituto comprensivo di Montemiletto e l’istituto comprensivo Monsignor Guerriero di Avella, i cui dirigenti sono andati in pensione o sono stati trasferiti altrove, senza considerare le scuole che, a causa del dimensionamento, andranno a reggenza.