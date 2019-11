Provincia “Calitri c’è”: un gruppo di mamme in campo per i bambini e per il Natale 27 novembre 2019

“Calitri c’è”: mamme in campo per i bambini e per il Natale. Nel paese dell’Alta Irpinia, un gruppo di mamme ha deciso di fondare un’associazione che guarda soprattutto ai più piccoli. L’associazione si chiama “L’isola che non c’è”. “Caltri è un paese che vuole esserci e non vuole morire”, dicono. “In ognuno di noi c’è l’eterno bambino che non vede l’ora di uscire fuori. Quale occasione migliore se non il Natale?”.

Proprio per questo motivo, l’associazione ha dato vita ad un vasto programma natalizio che, tra le altre cose, prevede spettacoli di artisti di strada e zampognari, pista di pattinaggio, lunapark.