Provincia Calitri, gli alunni del “Maffucci” volano in Scozia 5 agosto 2019

Ripartirà dal 27 agosto una nuova avventura formativa per gli alunni dell’Istituto Statale Superiore “A. M. Maffucci” di Calitri: l’esperienza unica del Pon di Alternanza Scuola-Lavoro all’Estero, grazie al progetto “Youth Internship” finanziato dall’Unione Europea – fondi FSE 2014/2020.

Per un allievo del triennio trascorrere venti giorni in uno dei paesi dell’Unione Europea, vivendo in una realtà socio-culturale differente, a contatto con persone nuove e interagendo in lingua inglese, provoca una ricaduta educativa molto positiva che arricchisce in maniera unica le competenze di ogni singolo studente partecipante.

Quest’anno il Pon si realizzerà ad Edimburgo, in Scozia, e gli alunni saranno supportati dall’insegnante referente del progetto, prof. Antonio Di Gianni, e dai docenti tutor, prof. Vito Cafazzo e prof.ssa Benedetta Mastrullo, per il secondo anno di seguito. Già da tempo questo percorso didattico è stato realizzato con grande attenzione ed ha visto la partecipazione attiva di alcuni volenterosi insegnanti del Maffucci e di molti allievi che hanno potenziato al meglio il loro bagaglio di conoscenze ed esperienze culturali.

Per fortuna ancora esistono ottime pratiche didattiche all’interno della Buona Scuola e l’Istituto Superiore “Maffucci” di Calitri cerca di realizzarle, in molti modi, soprattutto grazie all’impegno di alcuni docenti, coadiuvati dal Dirigente Scolastico, prof. Gerardo Vespucci, che hanno come fondamentale obiettivo il benessere psicofisico dei discenti e la loro crescita culturale.