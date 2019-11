Provincia Calendario dell’Avvento, l’iniziativa della Pro Loco Atripalda 25 novembre 2019

Una tradizione lunga più di un secolo, nata nella cittadina di Maulbronn e diffusasi in tutto il

mondo, si realizzerà ad Atripalda sotto gli occhi dei cittadini e di quanti vorranno partecipare. La

diffusione del Calendario dell’Avvento si deve all’editore tedesco Gerhard Lang. Egli riprese l’idea

delle mamme di preparare ventiquattro pacchetti di dolciumi da scartare ogni giorno fino a Natale

per rendere più bella l’attesa dei piccoli. Da qui, l’idea di celare dietro finestrelle di cartone varie

dolci sorprese e disegni natalizi, si diffuse in tutte le nazioni fino a trasformare gli edifici stessi in

grandi calendari dell’avvento. È proprio questo che accadrà all’edificio di fronte la sede della pro

loco di Atripalda, in Via Roma 154, per condividere l’emozionante attesa del Natale. Si inizierà il 1°

Dicembre al suono delle campane delle ore 18.30 per proseguire tutti i giorni alla stessa ora, in

collaborazione con tutte le associazioni della città. Le sorprese però non finiscono qui. Grazie alla

sinergia con i commercianti di Via Roma, verrà realizzata una lotteria per i bambini con la quale il

piccolo vincitore potrà ritirare ogni giorno il suo premio in uno dei negozi della via dello shopping

atripaldese.