Avellino Calcio Calciomercato, c’è il via ufficiale: il punto sull’Avellino 2 luglio 2018

di Claudio De Vito – Mancano dieci giorni al via della stagione dell’Avellino, che il 12 luglio sosterrà la prima sgambata 2018/2019 al Partenio-Lombardi, ma intanto il calciomercato ha aperto ufficialmente i suoi battenti per richiuderli alle 10 del 17 agosto. Il club biancoverde ha già definito svariate operazioni in entrata che diventeranno ufficiali a partire da questa settimana.

Otto i trasferimenti verso l’Irpinia in dirittura d’arrivo. Nuova linfa tra i pali con la gioventù di Michele Di Gregorio, che arriverà in prestito dall’Inter, e Ivan Lanni nell’ambito dell’operazione che porterà Luca Lezzerini all’Ascoli (scambio a titolo definitivo prossimo alla chiusura). Federico Valietti sbarcherà ad Avellino in prestito dal Genoa per aggiungere sprint e freschezza sulla fascia destra.

Emmanuel Besea (prestito) sarà la contropartita dell’affare Reno Wilmots con il Frosinone che rimarrà un altro anno in prestito con chiusura dell’operazione tra domani e mercoledì. Con Nicola Citro è tutto fatto sia con il club di Maurizio Stirpe, che parteciperà al pagamento dell’ingaggio durante il prestito ai lupi, e con il calciatore che da giorni ha raggiunto l’accordo con l’Avellino. Bisognerà però valutare chi sarà a fargli spazio in attacco dove Salvatore Molinaro rappresenterà la scommessa in arrivo dai dilettanti (contratto annuale con opzione).

Marten Wilmots potrà affiancare il fratello Reno nella nuova avventura italiana. Il talentuoso fantasista ex Standard Liegi ha già sottoscritto un triennale come Andy Kawaya, nuovo interprete giovane ed esplosivo della corsia mancina. Kenneth Houdret, mediano che può giocare anche da centrale difensivo, ha firmato invece un pre-accordo per la permanenza triennale con opzione di prolungamento biennale ad Avellino.