Avellino Calcio Calciomercato Serie B, la svolta è ufficiale: cambiano le date 2 giugno 2018

di Claudio De Vito – Il calciomercato si rifà il look restringendo il suo arco temporale per consentire ai club professionistici di presentarsi ai nastri di partenza del campionato con le rose chiuse. Serie A, B e C all’insegna della chiusura anticipata delle operazioni di mercato in entrata e in uscita. La Lega Serie A aveva annunciato il cambiamento diventato adesso realtà con il comunicato ufficiale della Figc.

In A e B sarà sarà possibile despositare contratti dall’1 luglio alle 20 di venerdì 17 agosto, con il torneo cadetto al via il 25 con anticipo serale al 24 (l’11 maggio l’ultima giornata). Il calciomercato di C invece chiuderà i battenti sabato 25 a mezzogiorno. Ciò per la sessione estiva, mentre per quella invernale i termini saranno uguali per tutte le categorie: dal 3 al 18 gennaio con gong fissato sempre alle 20.

Altri termini utili. Fino al 30 giugno sarà possibile depositare gli accordi preliminari. Dal 18 al 20 il periodo utile per l’esercizio del diritto di opzione. Dal 21 al 23 l’intervallo per il controriscatto. Non c’è più traccia invece di 31 agosto e 31 gennaio nell’agenda di direttori sportivi e procuratori: crollano i baluardi temporali di un calciomercato meno invasivo rispetto al passato.