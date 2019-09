Avellino Calcio Calcio, week-end amaro per i lupi del settore giovanile dell’Us Avellino 16 settembre 2019

Il team dell’U17 dell’Us Avellino, allenato da mister Gianni Montanile, perde per 4-3 contro l’US Pianese.

Dopo una grande prestazione ed aver raggiunto i toscani sul 3-3, i biancoverdi subiscono il K.O definitivo sullo scadere dei 90 minuti. I lupi dopo aver perso contro la Casertana alla prima uscita, cadono anche a Grosseto.

Per l’Avellino sono andati a segno: Argento 36pt, Florio 18st, Schibano 37st.

L’U15 guidata da Gigi Molino, come contro la Casertana, alla prima giornata, domina anche l’U.S Pianese ma cuore e grinta non bastano ad evitare la sconfitta. Gli irpini trovano di fronte un grande Reali, il numero uno toscano evita più volte la debacle ai suoi. Il primo tempo finisce 1-0 per i toscani con autorete dello sfortunato De Rosa. Nella ripresa mister Molino cerca di riprenderla, i suoi riescono ad agguantare il pari grazie a De Rosa, che sfruttando una punizione di Del Percio gonfia la rete avversaria. La gioia dura poco perché i toscani vanno di nuovo in vantaggio 2-1. Gara dunque in discesa per i padroni di casa che riescono a portarsi addirittura sul 3-1. A 10’ dal termine della gara arriva il secondo goal dei biancoverdi, ad opera di Gallone, che rende meno amaro il parziale finale. Da segnalare la buona prestazione di Sgambati.

Prossimo appuntamento per i biancoverdi domenica 22, in casa, contro il Rieti.