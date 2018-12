Calcio Prima Categoria, partenza sprint per lo Sporting Accadìa

Partenza sprint per lo Sporting Accadìa di mister Del Vecchio, compagine che milita nel campionato di Prima Categoria campana. Otto vittorie in dieci partite e vetta a un solo punto dal Mercogliano per i pugliesi, il cui obiettivo é chiaramente conquistare la Promozione diretta o al massimo tramite Play Off.

Sul terreno amico del “Renzulli” di Ariano Irpino, la formazione pugliese sabato si è fatta valere nello scontro diretto contro il Rocca San Felice. Lo Sporting vanta una rosa composta maggiormente da calciatori arianesi, come Oto Ciasullo, Giuseppe Di Gruttola, Antonio Dell’Infante, Paolo Macchione, Giuseppe Armonico, Francesco Pio Vitagliano e i nuovi arrivati Vincenzo Musto, Agostino Santosuosso, Carmelo Grasso e Jonathan Ikem Celestine.

Una rosa invidibiale con nomi importanti che con la Prima Categoria non hanno nulla che vedere. Tutti ex Promozione ed Eccellenza e qualcuno anche Serie D (Musto, Dell’Infante e Pascucci) e anche Lega Pro (appunto Pascucci), un tecnico, Del Vecchio, con anni in Eccellenza e Promozione, dove in quest’ultima categoria ha conquistato due terzi posti e un quarto posto disputando i Play Off.

La soffisfazione si respira anche tra i collaboratori del mister, gli accadiesi doc Nicola Russo, Marco Mirabella e Gaetano Giampaolo, che sognano di rivedere la loro Accadìa in Promozione, ovviamente soddisfazione anche per il presidente Michele De Rosa e per i più giovani del gruppo, gli altri due collaboratori di Del Vecchio Andrea Manzelli e Antonello Vernacchia (quest’ultimo giunto in terra pugliese insieme al coach arianese).