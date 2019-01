Avellino Calcio Calcio Avellino, un under ufficiale e un altro in prova 8 gennaio 2019

Alessio Rizzo è un nuovo calciatore della Calcio Avellino SSD. Nato a Catania il 3 ottobre 1998, Rizzo è un centrocampista che può ricoprire più posizioni in mezzo al campo. Arriva dal Catania: dopo aver rescisso con i rossazzurri, ha raggiunto l’accordo con i biancoverdi fino al termine della stagione.

Per lui già un’esperienza in Lega Nazionale Dilettanti, girone C, con l’Union Feltre, dove ha collezionato 33 presenze, 5 goal e 12 assist.

A fargli compagnia sarà Vincenzo Varriale, anche se il terzino sinistro classe 2000 ex Nola si allenerà soltanto in prova a partire da oggi. Non ci sarà invece Aniello Viscovo, che arriverà dal Crotone in ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto. Soltanto un problema logistico per l’estremo difensore partenopeo che a Giovanni Bucaro serve come il pane già domenica contro l’Albalonga.