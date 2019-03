Avellino Calcio Calcio Avellino, una sosta di speranza: domani la ripresa 5 marzo 2019

di Claudio De Vito – Ultimo dei due giorni di relax per l’Avellino reduce dalla scorpacciata di reti in Sardegna, ma tenuto a debita distanza da un irresistibile Lanusei. I lupi si ritroveranno al Partenio-Lombardi domani per una doppia seduta di allenamento senza avversari nel mirino in virtù della sosta.

L’unico obiettivo infatti sarà quello di tenere alta la concentrazione da parte di Giovanni Bucaro, che ritroverà la panchina il 17 marzo contro l’Aprilia Racing. Per l’occasione il tecnico biancoverde dovrebbe avere nuovamente a disposizione Tommaso Carbonelli (k.o. da tre turni), Alessio Rizzo (fuori causa dall’esordio di Cassino datato 27 gennaio) e Vincenzo Pepe, bloccato nelle ultime due gare da fastidi muscolari.

Nessun problema invece per Niccolò Dondoni assente a Muravera contro il Castiadas per un lieve acciacco. Dopo la sosta sarà full immersion fino in fondo alla regular season che chiuderà i battenti il 5 maggio. Mancano alla conclusione otto giornate durante le quali i biancoverdi dovranno provare a spodestare la regina Lanusei distante sette lunghezze.

Intanto l’Avellino è a caccia di un avversario per l’amichevole che vorrebbe disputare domenica. Il club è in contatto con alcune formazioni Primavera non impegnate nella Viareggio Cup e, di conseguenza, anche loro ferme in campionato.