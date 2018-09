Avellino Calcio Calcio Avellino, Graziani in ospedale 24 settembre 2018

Uno spiacevole episodio che all’improvviso ha minato la serenità di tutto l’ambiente del Calcio Avellino. Archimede Graziani, si legge in una nota della società, “a seguito di un controllo all’occhio, è stato ricoverato presso il reparto di Oculistica dell’A.O.S.G. Moscati di Avellino, dove rimarrà in osservazione per le prossime 48 ore”.

Il tecnico biancoverde non sarà pertanto della spedizione di Anzio che sarà guidata dal suo vice Maurizio Macchioni, riprendendo l’attività sul campo tra giovedì e venerdì. Intanto però il ricovero in ospedale rispetto al quale nelle prossime ore la società biancoverde fornirà ulteriori aggiornamenti nei termini consentiti dalla privacy.

Dall’entourage Sidigas però fanno sapere che si tratta di controlli più approfonditi che costringeranno il tecnico toscano ad interrompere il suo operato in panchina per qualche giorno. La disavventura di Archimede Graziani fa tornare alla mente quella di Domenico Toscano, che un paio di anni fa alla guida dell’Avellino fu costretto a stare lontano dal rettangolo di gioco per una forte colica renale.