Avellino Calcio Calcio Avellino, fame di abbonamento: spuntano le promozioni 24 settembre 2018

di Claudio De Vito – Il bis contro l’Albalonga ha aumentato l’appetito dei tifosi che ora chiedono a gran voce di poter sottoscrivere l’abbonamento per le rimanenti diciotto partite casalinghe. Entro mercoledì è atteso il lancio della campagna abbonamenti che spazzerà via definitivamente le polemiche per il caro biglietti in occasione del match di ieri. Che ha fatto registrare un dato dei paganti in crescita, 3143, ma patron De Cesare pretende di più.

In attesa di conoscere i prezzi, che si annunciano in ogni caso stracciati, emergono già alcuni dettagli riguardanti le promozioni. Sul sito ufficiale del Calcio Avellino SSD intanto è già possibile scaricare il modulo per la richiesta della tessera stagionale per i settori Tribuna Montevergine Centrale, Tribuna Terminio e Curva Sud. Mancano all’appello i settori laterali della Montevergine per i quali saranno prese decisioni in seguito.

Tra le promozioni spunta la Formula Platinum, ovvero l’abbonamento combinato calcio-basket per seguire anche la Sidigas Scandone al Pala “Del Mauro”. Previste inoltre agevolazioni per i nuclei familiari (Formula Family) dalle tre persone in poi, per gli over 70 e gli under 18 (nati dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2012). Ancora un po’ di pazienza e sarà corsa al botteghino per scortare i lupi al Partenio-Lombardi fino in fondo alla stagione.