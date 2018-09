Avellino Calcio Calcio Avellino, De Cesare vuole rilevare il marchio Uesse 10 settembre 2018

di Claudio De Vito – C’è distanza tra Gianadrea De Cesare e Mario Dell’Anno sulla questione logo che difficilmente sarà sulle divise del Calcio Avellino nella stagione 2018/2019.

Il “logo circolare al cui interno è contenuto un rombo raffigurante un lupo la cui immagine è per metà di colore bianco su sfondo verde nella sua parte sinistra e per l’altra metà di colore verde su sfondo bianco” – così è descritto il marchio Unione Sportiva Avellino Spa depositato il 19 dicembre 2002 – non appartiene più alla società di Walter Taccone che lo deteneva in comodato d’uso gratuito grazie all’intesa con l’associazione “…Per la Storia…”.

Formula non gradita al signor Sidigas che vorrebbe il marchio tutto per sé dopo un primo anno di comodato a titolo oneroso. Gianandrea De Cesare infatti vorrebbe rilevarlo dall’associazione che a sua volta con Mario Dell’Anno se lo aggiudicò nel giugno 2013 in un’asta pubblica. Una volontà che cozza contro la ratio dell’acquisizione stessa avvenuta cinque anni fa, ovvero il ritorno della storia nelle mani dei tifosi che proprio il mese scorso ha consentito all’associazione di esserne l’arbitro nel post esclusione dalla Serie B.

Su queste basi naturalmente non esiste alcuna proiezione di accordo con il vecchio logo che almeno per il momento cederebbe il passo al neonato lupo della SSD che ulula su uno sfondo bianco circolare. Il dialogo tra le parti però va avanti. Il marchio Unione Sportiva Avellino Spa cerca casa e, nella remota ipotesi di riabilitazione agonistico-sportiva della società di Walter Taccone, tornerebbe all’antico con il presupposto fondamentale del cambio di proprietà targato Preziosi-Marinelli. Insomma, come se non bastasse il resto, è il caos anche sul fronte logo.

Martedì 11 settembre torna Mixed Zone sulla Web Tv di Irpinianews.

Dopo lo Speciale Estate, Mixed Zone torna in veste campionato ma si fa in due. Doppio infatti l’appuntamento settimanale il martedì e il venerdì alle 21 in diretta Facebook sulle fanpage Irpinianews e Mixed Zone Irpinianews e nel gruppo ufficiale Mixed Zone Irpinianews.

Dopo la diretta, le puntate di Mixed Zone saranno disponibili on demand anche su Irpinianews. Claudio De Vito vi aspetta in studio per i vostri commenti live sull’Avellino Calcio con analisi e approfondimenti. Si parte martedì prossimo 11 settembre con la puntata d’apertura. Mixed Zone sta tornando sui nostri canali social per una nuova entusiasmante stagione.