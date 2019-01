Avellino Calcio Calcio Avellino, Bucaro pensa alle due punte dal primo minuto 30 gennaio 2019

di Claudio De Vito – Rialzare la testa dopo la rovinosa caduta di Cassino. E’ l’obiettivo dell’Avellino che da ieri si è rimboccato le maniche con l’SFF Atletico nel mirino, squadra che all’andata schiantò Morero e compagni costretti ad incassare il primo boccone amaro stagionale. La formazione di Fregene è reduce dal perentorio 4-0 al Città di Anagni alla prima in panchina di Pierluigi Vigna e si è avvicinata alla zona playoff perimetrata proprio dai biancoverdi per un divario di cinque punti.

Oggi doppia seduta (come accade sempre il mercoledì) per gli uomini di Giovanni Bucaro alle prese con la contestazione e la sfiducia della piazza. Il tecnico biancoverde sta meditando di cambiare qualcosa in avanti mutando la disposizione del tridente. Dal 4-3-3 infatti si potrebbe passare al 4-3-1-2 con Alessio Tribuzzi alle spalle del duo De Vena-Sforzini, soluzione già praticata da Archimede Graziani.

Più peso pertanto in avanti con a sostegno un fantasista atipico come Tribuzzi che a dimostrato di essere a suo agio sull’esterno. Inalterate invece le linee di difesa e centrocampo in modo da non snaturare troppo l’impronta che Giovanni Bucaro ha dato alla squadra sin dal principio del suo insediamento in panchina. Il trainer palermitano non potrà contare su Filippo Capitanio come alternativa in panchina per il pacchetto centrale nelle retrovie. Il difensore ex Ravenna è stato infatti squalificato per un turno dopo l’espulsione dalla panchina al pronti via della gara di Cassino.

Dalla cintola in su vanno invece monitorate le condizioni di ben quattro elementi. Matteo Gerbaudo, vittima al “Salveti” di una ginocchiata alla coscia sinistra che gli ha provocato un ematoma, dovrebbe smaltire il malanno ed essere arruolabile per domenica. Alessio Rizzo invece in terra laziale ha riportato un’infiammazione muscolare alla coscia sinistra. Nulla di grave per lui che sarà comunque monitorato nei prossimi giorni e, dopo l’infortunio muscolare di un mese fa, programma di riatletizzazione per Tommaso Carbonelli che sarà pronto per la trasferta sarda in casa del Lanusei. Domenica potrebbe finire in panchina.

Ecco perché in mezzo al campo con Kelvin Matute e il rientrante dal primo minuto Alessandro Di Paolantonio sarà ballottaggio tra Franco Da Dalt e Vincenzo Pepe, quest’ultimo già impiegato in passato come mezzala al Potenza. Nicola Ciotola infine è tornato a disposizione dopo lo stiramento al flessore di due settimane fa, ma in un ipotetico tandem d’attacco non ci sarebbe comunque spazio per lui. Come per Luis Alfageme, che lunedì o al massimo martedì conoscerà il proprio destino. Riposo oggi per Santiago Morero a causa di un lieve stato febbrile e per Rocco Patrignani messo k.o. da un forte virus gastrointestinale.

Sul fronte mercato nessun acuto last minute. Alle 19 è suonato il gong per le operazioni in entrata dai club professionistici senza che il direttore sportivo Carlo Musa sia riuscito a piazzare il colpo in attacco.