Sport Calcio a 5, al via la preparazione del Cus Avellino. Venezia roda la squadra per la Coppa Italia 4 settembre 2019

Cominciata ieri la preparazione del Cus Avellino Calcio a 5. La squadra si è radunata presso la tendostruttura del Campo Coni di Avellino per cominciare la preparazione agli ordini di mister Genny Venezia. Presenti i dirigenti Emilio Lanzetta, Gerardo Izzo e Pino Carbone. La squadra ha cominciato a mettere benzina nelle gambe in vista del primo impegno ufficiale in programma per il prossimo 21 settembre in occasione della Coppa Italia di Serie C. I lupi affronteranno il Futsal Club Solofra. Competizione che prevede la formula all’italiana, con la sola gara d’andata. In caso di parità, secondo il Regolamento del Giuoco del Calcio a 5, si passerà ai tiri di rigore.