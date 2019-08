Sport Sport Minori Calcio a 11, Calcio Femminile e Calcio a Cinque: il messaggio di inizio stagione del Presidente Zigarelli 31 agosto 2019

Il messaggio di buon inizio stagione sportiva del Presidente del C. R. Campania, Carmine Zigarelli.

Un grande augurio a tutta la grande famiglia del calcio campano per l’appassionante stagione sportiva 2019/2020, che sta per aprirsi. Affronteremo questa nuova avventura con presidenti, dirigenti, allenatori, calciatori, medici, stampa, tifosi, e tutti gli addetti ai lavori con grande entusiasmo e da squadra compatta e coesa, raggiungeremo la vittoria più grande: fare del calcio dilettantistico campano il protagonista in Italia.

Con professionalità e passione giorno per giorno lavoreremo, dentro e fuori dal campo, per invertire il senso di marcia: per contribuire a costruire un futuro migliore per i tanti giovani della nostra regione.

Sono sicuro che questa nuova era regalerà a tanti ragazzi e tante ragazze campani grandi emozioni e opportunità di crescita umana e professionale.

Calcio a 11, Calcio Femminile, Calcio a Cinque: ci avviciniamo al fischietto d’inizio per un anno sportivo, in cui saranno coinvolte centinaia di persone in sfide affascinanti, in ogni territorio della nostra amata Campania, che si contraddistingueranno per i sentimenti genuini che metteranno in campo.

Il nostro compito è anche quello di creare una rete sociale e intessere le fila di una comunità che valorizzi il ruolo dello sport, investendo sulla formazione dei più giovani e sostenendo le società. Ci impegneremo a creare un circuito virtuoso per l’intero territorio.

In bocca al lupo a tutti voi e che sia un’annata sportiva all’insegna del sano agonismo e del fair play.