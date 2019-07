Provincia A Cairano il primo organo a canne azionato dal vento 31 luglio 2019

“Il cammino, il guardo include.” è il tema dell’edizione 2019 di “Cairano 7 X”, la rassegna di arte, cultura e spettacolo che l’associazione “Irpinia 7 X” – in collaborazione con il Comune di Cairano e l’amministrazione provinciale di Avellino – proporrà dall’1 al 4 agosto.

Si tratta di una edizione speciale. Non soltanto per il tema individuato – il camminare e il guardare, con un omaggio a “L’infinito” di Giacomo Leopardi nel suo bicentenario, laddove “il guardo esclude” qui si apre a una dimensione di inclusione – ma anche per gli appuntamenti attraverso cui si declina, che tutticontengono significativi elementi di crescita del progetto Cairano.

Giovedì 1 agosto, nell’apertura della rassegna alle 20.00 presso il Forno Comunitario, infatti verrà proiettata la video-lezione del filosofo Salvatore Natoli sul tema della felicità e l’incontro “Il catalogo della felicità. Verso il museo” costituirà una tappa di avvicinamento verso l’inaugurazione del Museo delle Relazioni Felicitanti che sta vedendo la luce a Cairano. Alle 21.30 presso il Teatro Odeon intitolato a Franco Dragone, si svolgerà poi il preludio del “Kino Cairano Filmmaking Camp” con la partecipazione degli allievi del Liceo “Imbriani” di Avellino. Alle 22.00 sempre in Teatro, l’inaugurazione dell’opera realizzata da Giovanni Spiniello proprio per Cairano, “I guardiani di Felicita

Letizia”.

Venerdì 2 agosto alle 17.00 nella zona Grotte Cantine, Isaura Maglio curerà l’incontro “Dal silenzio al suono originario” che condurrà all’inaugurazione sulla rupe di Cairano dell’organo a vento, strumento unico al mondo. Alle 21.00 in Teatro, risate intelligenti e qualche riflessione con Enrico Finzi.

Sabato 3 alle 18.00 presso il Forno Comunitario, Cristina Rossi ed Enrico Finzi presenteranno il romanzo “L’età straniera” di Marina Mander, edito da Marsilio e finalista all’ultimo Premio Strega. Alle 21.00 in piazza Municipio, la cerimonia della quinta edizione del premio “Cairano Accogliente”, che andrà a Olga Bilotta. A seguire

serata danzante a cura della Pro Loco. Il camminare, tema trainante di “Cairano 7X” 2019, sarà protagonista della giornata di domenica 4.

Alle ore 9.00 partirà il cammino condiviso da Calitri a Cairano ed alle 17.30 in piazza Leone si avrà l’accoglienza dei partecipanti. Alle 19.00 Generoso Picone e Ugo Morelli discuteranno di “Attraverso l’Irpinia: per una ecologia dello sguardo”. Alle 21.00 il Festival dei Corti cinematografici per il “Kino Cairano Filmmaking Camp”. In

chiusura, lo spettacolo di danza a cura di Cinzia Donatiello.