Provincia Cairano, D’Amelio e Marciani in visita alla masterclass di Franco Dragone 12 settembre 2018

Questa mattina la presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio e l’assessore regionale alla Formazione e alle Politiche Giovanili, Chiara Marciani, hanno visitato il borgo altirpino di Cairano, dove è in corso la masterclass sullo spettacolo dal vivo, E=Mc2, ideata dal regista Franco Dragone.

Accompagnata dal sindaco di Cairano, Luigi D’Angelis, da Dario Bavaro e dal presidente del Forum regionale dei Giovani, Giuseppe Caruso, la delegazione regionale ha incontrato i docenti e gli allievi dei workshop e gli studenti del liceo artistico di Calitri impegnati in un corso di orientamento professionale sui mestieri dello spettacolo.

“Ho ritenuto utile che l’assessore Marciani potesse conoscere da vicino quanto realizzato a Cairano sul piano del recupero del borgo e su quello della proposta formativa elaborata – dichiara la presidente D’Amelio – Quando le risorse pubbliche vengono spese in maniera intelligente, si dimostra che anche al Sud è possibile realizzare best practice. Ora sarà impegno comune fare in modo che il centro di formazione possa essere accreditato. Iniziative come queste rappresentano opportunità preziose per le giovani generazioni e vanno in direzione della lotta allo spopolamento delle aree interne”.

La visita è stata anche occasione per ammirare le residenze creative e il teatro all’aperto recentemente inaugurato e intitolato al maestro Dragone.