Cade da una scala, operaio irpino in prognosi riservata a Firenze

Stava facendo alcuni lavori all’interno delle ex officine di Ferrovie dello Stato a Firenze, quando per motivi ancora da chiarire ha perso l’equilibrio ed è caduto da una scala. Un volo di quattro metri terminato con una pesante caduta a terra per la quale ha riportato gravi fratture alla schiena e un trauma cranico.

Paura per un operaio di 38 anni, originario della provincia di Avellino. In un primo momento le sue condizioni sono apparse gravissime, tanto da finire in codice rosso all’ospedale di Careggi, poi col passare delle ore si è stabilizzato. Resta ancora ricoverato sotto stretta osservazione, in prognosi riservata. A preoccupare è soprattutto il trauma cranico.