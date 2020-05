Cronaca Cade con la moto da cross in un dirupo: 24enne portato in ospedale 31 maggio 2020

La squadra dei Vigili del Fuoco di Ariano Irpino, subito dopo le ore 10:00 di oggi 31 maggio, è intervenuta a Montecalvo Irpino, in contrada Mauriello, per il soccorso ad un giovane centauro caduto con la sua moto da Cross in un dirupo.

Il ragazzo di 24 anni, originario del posto, è stato raggiunto e recuperato in collaborazione con il personale del 118 intervenuto. Dopo un percorso lungo e tortuoso , lo stesso è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale di Ariano Irpino per le cure del caso.