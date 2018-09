Cade cartello autostradale: paura sull’asse mediano

Paura sull’Asse Mediano all’altezza di Nola per il crollo del cartello stradale. Il forte vento ha piegato il cartello all’altezza di Nola, poco prima dello svincolo per gli imbocchi autostradali. Per fortuna nessun veicolo di passaggio è stato colpito dal crollo avvenuto al centro della carreggiata, evitando così una tragedia.

Protestano automobilisti e cittadini per un incidente che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze tragiche. Il forte vento era stato annunciato dalla Protezione Civile. Resta l’allerta anche per i prossimi giorni.