Economia Primo Piano Business estate in crescita, in Irpinia attive 410 imprese 4 luglio 2018

Sono 410 le imprese irpine che operano nel business dell’estate. Installazione e manutenzione di impianti di condizionamento ma anche di irrigazione giardini e depurazione piscine: sono questi i settori più gettonati.

In Italia il settore conta 64.572 imprese attive nell’installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, tra cui manutenzione e riparazione di impianti di depurazione per piscine e di impianti di irrigazione per giardini, 1.549 industrie di fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione e 2.997 attività di commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento.

Milano è la prima provincia sia in Italia che in Lombardia per numero di imprese attive nel comparto, circa 4 mila, vengono poi Roma (3.838), Torino (3.274), Bergamo (1.824) e Brescia (1.749). Tra le prime 20 italiane anche Monza e Brianza (12°). Guardando alle prime 20 province in Italia, quelle in cui si registra una crescita maggiore rispetto allo scorso anno sono Napoli (+2,4%), Venezia (+0,7%) e Monza e Brianza (+0,6%).

In provincia di Avellino tra fabbricazione, installazione e commercializzazione di impianti di condizionamento operano 410 imprese, in crescita del 3.5 per cento. E’ la migliore performance in Campania.