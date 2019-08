Avellino Burraco sotto le stelle ad Avellino: il programma 21 agosto 2019

La V edizione del Torneo Città di Avellino “Burraco sotto le stelle” si terrà sabato 24 agosto 2019, e a causa delle condizioni climatiche avverse previste nel fine settimana è stata spostata da Corso Vittorio Emanuele II presso la tendostruttura del Campo CONI, in via Tagliamento ad Avellino. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Avellino, in collaborazione con A.I.Bur ed “Il Circoletto”, e patrocinata dall’amministarazione comunale che l’ha inserita nel programma ufficiale dell’ “Avellino Summer Fest”. Il Presidente della Pro Loco Avellino Mauro Napolitano ha affermato “ Sicuramente sarà una serata di sana competizione ma anche di divertimento, una manifestazione ludica di carattere regionale che avrà lo scopo di creare aggregazione tra i concittadini e non solo. L’evento, a cui inizialmente hanno partecipato principalmante gli appassionati avellinesi del famoso gioco di carte, ha acquistato col tempo un’attrattiva di carattere regionale che ha spinto tante persone provenienti da fuori città a venire per l’occasione anche per conoscere Avellino, scoprendone le attrattive monumentali, tradizionali e culinarie.”. Anche il Presidente dell’A.I.Bur Romeo D’Adamo ha commentato “Si tratta di un’importante iniziativa, l’evento promuove il turismo culturale grazie alla partecipazione massiccia di tanti appassionati di burraco, provenienti dalle province campane. Il torneo, infatti, oltre a costituire un momento piacevole di aggregazione, consente di penetrare nella soria del nosto capoluogo, di conoscere ed apprezzare le testimonianze artistiche ed architettoniche, nonchè di degustare alcuni prodotti tipici locali”.

Questo il programma:

Ore 18:00 – Accreditamento

Ore 19:00 – 3 turni da quattro smazzate Mitchell

Ore 21:00 – Cena

Ore 22:30 – Suddivisione in gironi ed 1 turno da 4 smazzate Danese Ore 23:30 – Cerimonia di premiazione

La quota di partecipazione è di 20,00 euro compresa la cena. Ai partecipanti, inoltre, saranno offerti prodotti tipici locali donati dagli sponsor. Le prenotazioni devono pervenire entro e non oltre le ore 19:00 del 23 agosto 2019, contattando uno dei seguenti numeri:

3482569441 – 3335242642 – 3451618961