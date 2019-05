Primo Piano Provincia Bullismo e cyberbullismo, incontro del Corecom a Lacedonia 11 maggio 2019

“La nostra costante azione, soprattutto di prevenzione, nei confronti di questi fenomeni in crescita sta portando ad una maggiore presa di coscienza da parte dei più giovani. Per arginare bullismo e cyberbullismo, molto utile sarà la legge regionale che abbiamo approvato proprio per contrastarli”.

Per il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Rosa D’Amelio, “istituzioni, scuola, famiglia, forze dell’ordine e associazioni possono fare molto unendo gli sforzi per educare e salvaguardare al rispetto della dignità della persona. Occorrono interventi diversificati per ottenere il massimo risultato. Un lavoro questo che ci vede impegnati in prima linea”.

Il Presidente del Corecom Campania, Domenico Falco, annuncia così l’incontro che si terrà lunedì 13 maggio, alle ore 11, presso il Teatro comunale di Lacedonia. “Prosegue senza sosta la campagna @scuolasenzabulli del Corecom Campania contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. L’ottavo appuntamento con gli studenti campani si terrà nel teatro comunale di Lacedonia e vedrà la partecipazione di una nutrita rappresentanza di giovanissimi che avranno l’opportunità di formulare domande agli esperti delle forze dell’ordine e ai tecnici messi in campo dal Corecom”.

“L’obiettivo è quello di offrire tutti gli elementi possibili affinchè i giovani possano accedere ai nuovi sistemi digitali di comunicazione in assoluta sicurezza. In secondo luogo, occorre che ciascuno di loro sappia riconoscere i pericoli del bullismo in rete e sappia altresì a chi rivolgersi in caso di necessità. Una responsabilizzazione degli studenti che, nel corso degli incontri finora realizzati, hanno dimostrato di poter svolgere questi compiti con grande senso del dovere e maturità”.

All’incontro parteciperanno il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosa D’Amelio, il sindaco di Lacedonia, Antonio Di Conza, il sindaco di Monteverde, Francesco Ricciardi, il dirigente scolastico, Silvana Rita Solimine, il Presidente del Corecom Campania, Domenico Falco, il dirigente del Corecom Campania, Giovanni Corporente, il funzionario Servizio ispettivo e registro Corecom dell’Agcom, Nicola La Sala e la psicologa Isabel Cardellicchio. All’evento parteciperanno i rappresentanti della Polizia Postale e delle Comunicazioni.