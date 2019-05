Avellino Calcio Bucaro, coccole alla coppa e rilancio: “Avellino protagonista in C” 19 maggio 2019

di Claudio De Vito – E ora l’appetito vien mangiando. Il Partenio-Lombardi ha festeggiato l’Avellino per la vittoria in campionato di una settimana fa, ma l’acuto sul Bari firmato De Vena impone ai lupi di provare a cucirsi sul petto lo Scudetto della Lega Nazionale Dilettanti.

Giovanni Bucaro mostra fiero la coppa ricevuta al termine della gara con i galletti ma con un pari a Picerno mercoledì si può continuare a sognare. “Volevamo chiudere bene in casa davanti al nostro pubblico straordinario – ha commentato il tecnico biancoverde – abbiamo festeggiato tanto in settimana ma oggi ci siamo fatti trovare pronti. Sarebbe bello arrivare fino in fondo. E’ stata un’annata fantastica”.

Coppa e Scudetto ma la testa è già al prossimo anno. “L’Avellino dovrà essere protagonista in Serie C – ha rilanciato Bucaro – è chiaro però che decide la società cosa fare con i suoi programmi”. Lo stesso Bucaro, salvo clamorosi colpi di scena, farà parte del progetto tecnico: “Non ho ancora parlato, non è in programma nessun appuntamento perché dobbiamo giocare ancora. E’ probabile che dopo la partita di mercoledì possa esserci qualcosa di più concreto”.