Sport Bruno Iovino scende in campo per la Nocerina 9 luglio 2018

Bruno Iovino riabbraccia la Nocerina per garantirle un futuro in piena burrasca societaria generata dalle dimissioni dei soci. Il dirigente sportivo avellinese ha preso a cuore le sorti del club rossonero uscendo alla scoperto con la piazza in una conferenza stampa durante la quale ha illustrato i suoi programmi per salvare il sodalizio molosso.

“Sarò un traghettatore con il compito di trovare imprenditori disposti ad investire – ha spiegato Iovino nominato unico legale rappresentante del club – non faccio miracoli, serve una mano da parte di tutti. La situazione dei conti non è così drammatica. Contiamo sul sostegno dei tifosi. Sarò trasparente con loro, è giusto che sappiano come stanno le cose”.

Il ritorno di Bruno Iovino come garante sul percorso della ripartenza della Nocerina è stata accolta con entusiasmo dai supporters rossoneri che restano comunque preoccupati in attesa di nuovi concreti sviluppi. Nei prossimi giorni Iovino continuerà ad interfacciarsi con gli attori istituzionali ed imprenditoriali della zona per giungere il prima possibile alla migliore soluzione per il rilancio del calcio nelle due Nocera.